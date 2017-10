Trainingslager Schilbach 2017

Traditionell zum Ende der Herbstferien gastierte unser Nachwuchsteam im Rittergut zu Schilbach. Der „Goldene Oktober“ zauberte eine malerische Kulisse in die verschlafene Landschaft rund um den kleinen Ort im oberen Vogtland. Besonders der Park rund um das Rittergut ist immer wieder ein optisches Highlight.

30 Kinder und Jugendliche nebst Trainerstab vom Schachklub König, dem Schachclub Reichenbach und vom SV Markneukirchen fanden vorzügliche Bedingungen vor. Als Gasttrainer war neben den bewährten „Einheimischen“, Andreas Götz, Peter Luban, Jochen Bandt, Burkhard Atze und Elmer Pekrul, natürlich unser Holger Borchers aus Berlin angereist. Drei Tage Schach frontal, in sechs Trainingsgruppen unterschiedlichen Alters und Spielstärke, standen auf dem Programm. Die Freizeitgestaltung außerhalb der Bretter kam natürlich auch nicht zu kurz. Tischtennis, Spaziergänge und ein zünftiges Fußballmatch mit ganz besonderen Regeln. Das besagte Match endete letztlich leistungsgerecht mit 6:6 Unentschieden. Besonderheit war hierbei der wechselnde Untergrund von Pflaster, Schotter und Rasen nebst den zugehörigen Banden. In guter Eishockey Manier durfte auch hinter den improvisierten Toren weitergekickt werden und in der Schlussviertelstunde die Tore auch von „hinten“ erzielt werden, die Torhüter standen somit im Mittelpunkt des Geschehens.

Im Vordergrund stand natürlich das gemeinsame Schach Trainning. Die älteren Gruppen bei Holger und Andreas beschäftigten sich vordergründig mit strategischen Aufgaben und dem Eingrenzen der Möglichkeiten der Gegenpartei. Unsere jüngeren Spieler lösten eifrig Taktikaufgaben, auch Eröffnungstheorie und Endspielmotive wurden von den Trainern vermittelt. Gut gerüstet stehen, als nächste Bewährungsproben für unseren Nachwuchs, die Vogtländischen Einzelmeisterschaften Anfang Dezember sowie die Bezirksmannschaftsmeisterschaften des Spielbezirkes Chemnitz vor der Tür.

Am Freitag Abend stand nach den Trainingseinheiten ein Blitzturnier auf dem Programm. In der Altersklasse U16/20 hatte Simon Burian etwas überraschend die Nase vorn. Das U12/14 Turnier wurde zur sicheren Beute von Florian Elstner. Bei den Jüngsten U8/10 war Emre Gökcen der strahlende Sieger. Das heiss geliebte Tandem am Samstag Abend durfte natürlich nicht fehlen. In der Kategorie U12/20 gab es mit dem Triumph von Nico Hörkner und seinem Partner Reinhard Atze eine faustdicke aber hoch verdiente Überraschung. Bei den Kleinen (U8/10) freuten sich Ethan Manicio und Tom Hai Dang über die Siegerpokale.

Im Namen des Schachklub König Plauen möchte ich allen Betreuern, Trainern und unseren „Schacheltern“ für das Engagement zum gelungenen Trainingslager – Schilbach 2017 herzlichst danken. Ganz besonders unserem „Chef“ Peter Luban, welcher wie immer alles akribisch vorbereitet hatte. Hoffentlich heisst es auch 2018 wieder: „Schilbach wir kommen“!

Elmer Pekrul