22.10.17- Punktspielsonntag des SKK

Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen erzielten alle sieben SKK Teams von der Oberliga bis zur 2.Bez.Klasse. Ein gutes Ergebnis, aber es gab auch schon mehr Punkte zu feiern.

III.TEAM: mit dem 5:3 Sieg gegen Neukirchen, konnte sich das Team für die Vorjahresniederlage in gleicher Höhe revanchieren. Somit sind wir auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. A.Götz, D.Helmrich gewannen, M.Fuß, M.Schaarschmidt, L.Graf, N. Hörkner, T. Nicklaus, M. Tunger steuerten jeweils einen halben Punkt bei.

IV.TEAM: etwas umgestellt, immer noch sehr jung, gewann sicher bei USG Chemnitz II.! Neu ist, mit 3:1 Mannschaftspunkten legten wir einen vielversprechenden Start hin. Die Siege errangen Chr. Hörr, T. Seyffert,L. Nguyen sowie die drei Remis von Bihn,K., P.Luban, D.Rößler rundeten das Ergebnis zum Sieg ab. Huy, N.Süß verloren nach langen Kampf.

V.TEAM: eine sehr knappe Nierderlage gegen Waldkirchen I. und sicherlich war da noch ein halbes Pünktchen drin. Es gab sieben Remis: S. Degenkolb, J. Bandt, H. Sandner, St. Bork, G. Valtin, Chr. Böttger, U. Hörning u. P. Paul verlor.

VI.TEAM: bleibt mit dem 4:4 gegen Limbach/Oberfr. weiter unbezwungen. Remis schafften L. Wagner, P. Dietzsch, M. Dreise, U. Seyffert nur S. Gerber, J. Helmrich gewannen. D. Kießling u. T. Kober gaben ihre Punkte ab.

VII. TEAM: das neu formierte Kinderteam verlor gegen das starke Team von Crimmitschau III. mit 6:2. E. Pekrul konnte seine Partie siegreich gestalten. L. Ertl und Cl. Deiters hielten das Remis fest. Alle anderen verloren.

So, auf zum nächsten Punktspiel am 12.November 2017!