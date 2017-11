U 20 – ALLES NEU !?

In Sachsens U 20 Ligen sind schon einige Runden absolviert und die Neuregelungen machen sich bemerkbar. Die Digitaluhr hat selbstverständlich Einzug gehalten und das bei zwei Runden am Samstag, da kann es schon einmal 17 00 o. 18 00 Uhr werden. Die alte Regelung mit sechs Spielern pro Team unterstützte Vereine mit einer breit aufgestellten engagierten Nachwuchsarbeit. Neu ist, wir spielen jetzt erst einmal mit vier Spielern pro Team und das sollte kleineren Vereinen eine größere Chance einräumen und auch Vereinen, welche bisher ständig in Unterzahl spielten, Linderung versprechen, dh. volle Teams bescheren. Haben sich diese Hoffnungen erfüllt ? Nein, Fehlanzeige, die starken Vereine setzen sich auch mit vier Spielern durch und die notorischen Unterzahlteams fahren damit fort, dh. die SG Leipzig spielte in der 1. Runde zu dritt, 2.Runde mit zwei Spielern u. in der 3.Runde wieder nur mit drei Spielern, zum Glück ist dies nicht der Regelfall. Auch wenn es diese ungünstigen Veränderungen gibt, so sollten wir es weiter mit Zuverlässigkeit + Leistung probieren. Auf die Dauer ein besseres Konzept, als an den Regularien zu basteln. Nun aber zu den eigentlichen Spielergebnissen:

I. TEAM: zwei 3,5:0,5 Siege gegen Niederwiesa, SG Leipzig und eine knappe völlig unnötige 1,5:2,5 Niederlage gegen Coswig. Nun müssen noch ein paar Siege her, um die Finalrunde (und diese wird dann wieder mit 6 Spieler bestritten) zu erreichen.

II. TEAM: überrascht mit 5:1 Pkt. u. den zweiten Tabellenplatz eine Liga unter der I. Besonders wertvoll das 2:2 gegen den haushohen Favoriten Dresden Leuben und der Sieg von Lucas Graf am 1.Brett! Dadurch hat unser zweites Team U 20 die reale Chance in die 1.Sachsenliga aufzusteigen (Platz 1,+2.).

Am 18.11.2017 kommt die Stunde der Wahrheit für unsere zwei Teams, denn es geht um das erreichen der Endrunde/I.Team und den möglichen Aufstieg/II.Team, viel Erfolg !!!