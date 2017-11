12.11.17 Punktspielwochenende

5 Teams … 6 Spiele … 4 Siege … 2 Niederlagen lautet das Resümee des dritten Spieltages. Alle unsere fünf Teams konnten in ihrer Wunschaufstellung oder Stammbesetzung antreten. Die I. und II. fuhren respektable Siege ein, während sich die III., IV., V. überaus schwer taten.

III.TEAM: 4,5:3,5 wurde Wilkau III in einem langen Match bezwungen und das Team bleibt zum Spitzenreiter Blumenau auf Tuchfühlung. Volle Punkte gingen an T. Seyffert, A. Götz., N. Hörkner. Halbe Zähler gingen an M. Fuß, D. Helmrich, T. Nicklaus, u. L. Graf + M. Schaarschmidt gingen diesmal leer aus.

IV.TEAM: das war heute nicht unser Tag, es wurde eine schmerzliche 2:6 Niederlage gegen Neukirchen. Nur Chr. Hörr gewann, Binh, K. u.

D. Rößler remisierten, alle anderen Null Punkte – N. Süß, P. Luban, Huy Duc, L. Ngyuen, Fr. Gerbeth.

V.TEAM: auch hier konnte das Team in Stammbesetzung gegen den Tabellenführer keine Mannschaftspunkte erringen und findet sich im unteren Tabellendrittel wieder. St.Meyer, S. Degenkolb, H. Sandner und St. Bork verloren, Remis spielten J. Bandt, G. Valtin u. Chr. Böttger, U. Hörning freuten sich über ihre Siege. Die VI.+VII. hatten spielfrei und steigt in der nächsten Runde wieder ein.

Am 25.November, schon in 14 Tagen, findet die nächste Runde statt !