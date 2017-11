U 20 Punktspielsamstag

Die bisherige Bilanz unserer beiden U 20 Teams, läßt sich wie folgt charakterisieren: gegen schwächere Teams wird entsprechend schwächer agiert und gegen starke Team wird aufgetrumpft. So geschehen am Samstag in Dresden und Grimma: gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft von der TU Dresden wurde ein geradezu mageres REMIS geschafft. Gleichzeitig verlor die II. gegen Grimma 1:3. Eigentlich war an dieser Stelle ein hoher Sieg eingeplant. Im zweiten Spiel gegen unseren Verfolger ASP Hoyerswerda konnte unser I. Quartett einen ordentlichen 2,5:1,5 Sieg einfahren und die Qualifikation zur Endrunde U 20 ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Das II. Team schlug die spielstarke Mannschaft von GW Leipzig glatt mit 4:0, was den Aufstieg in die SL bedeutet, Gratulation. Die I. muß am 13.Januar nochmal ran, um den Endrundeneinzug zu sichern. Einzelergenisse: D. Zähringer 1,5 Pkt. , N.Linnert 1,5 , S. Burian 1 + D. Helmrich 0,5 aus zwei Spielen. L. Graf 1 Pkt., T. Nicklaus 2, N. Hörkner 1, T. Seyffert 1, ebenfalls aus zwei Partien. Nun steht noch als letzter Spieltermin, der 13.01.2018 an, um den Einzug in die Finalrunde zu schaffen, die am 9./10.Juni in Sebnitz durchgeführt wird.