4.Runde – der Punktspielsaison

So erfreulich der hohe Sieg der II. ist, incl. Tabellenspitze, (Gratulation -siehe Bericht), umso unerfreulicher die vier Niederlagen der III./IV./V. /VI. .

III.TEAM: gegen die in Bestbesetzung antretenden Auer ( 1.Brett über 2300 in der 2.Lkl. usw.!) gab es nicht viel zu holen, dh. 2,5-5,5 verloren. Nur T. Franz konnte gewinnen, M. Tunger, N. Hörkner, L. Graf erreichten eine Punkteteilung und M. Fuß, M. Schaarschmidt, A. Götz, T. Seyffert gingen leer aus. Sicherlich ist Aue III. in dieser Aufstellung der Aufstiegskandidat Nr. 1 u. dahinter die Blumenauer/Erzg..

IV.TEAM: aus dem angestrebten Punktgewinn in Wilkau III. wurde leider nichts, denn auch hier gab es eine 3:5 Niederlage. Beim Stand von 2:2 kam Hoffnung auf, aber aus den restlichen drei gut stehenden Partien kam nur noch ein Punkt. Hervorzuheben sind die starken Siege von Chr. Hörr u. D. Rößler.

Binh Karl, P. Luban erreichten mit Müh und Not den rettenden Hof = Remis. N. Süß, Huy Duc u. L. Nguyen mußten nach langen Kampf aufgeben.

V.TEAM: 3:5 verloren, zu groß waren die Ausfallquote in der V., um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen und so stehen wir wieder mit leeren Händen da. Den einzigen Sieg erreichte U. Hörning. J. Bandt, H. Sandner, Chr. Böttger, G. Valtin mußten sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben und P. Paul, U. Seifert verloren.

VI.TEAM: unser junges „Übungsteam“ ging in Crimmitschau mit 1,5:6,5 unter. Die drei Remisen erzielten L. Wagner, A. Burian, M. Dreise und D. Kießling, S. Gerber, J. Knott, Caio u. Jona da Silva konnten nichts beisteuern. Der nächste Spieltag kommt bestimmt und das schon in 14 Tagen, am 10.Dezember !

Am Tag zuvor, Samstag, den 25.11. erreichte unser U 16 Sachsenligateam (S.Burian, N. Hörkner, L. Ertl, R. Melitzki) gegen Grimma einen wichtigen Sieg, der uns einen Mittelplatz bescherte.

Das II. U16 Team/Bezirksliga ( R. Atze, D, Kießling, Fl. Elstner, Cl. Deiters) konnte sich durch zwei Unentschieden gegen Burgstädt und Niederwiesa in der Spitzengruppe festsetzen.