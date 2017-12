Vogtl. Nachwuchsmeisterschaft in Plauen

Am Wochenende fanden in fast allen Qualifikationskreisen des RB Chemnitz, die Wettkämpfe zum Erwerb der Qualifikationen zur BEM (10.-13.Febr.18) in Geyer statt. Die Teilnehmer verteilen sich wie folgt: Erzgebirge 75 Teiln. , Chemnitz 62, Vogtland 61, Zwickau 39 und der Mittellandkreis spielt erst kommendes Wochenende.

Spieler aus fünf vogtl. Vereinen waren im Rathaus zu Plauen am Start, VSC, SKK, RW Treuen, SC Reichenbach, SV Markneukirchen, leider fehlten Adorf, Klingenthal u. Waldkirchen. Unsere Sieger sind:

U 18: 1.Pl. T. Nicklaus, U 16, 1.Pl. D. Kießling

U 14: 1.Pl. L. Ertl , 2.Pl. R. Melitzki, 4.Pl. S. Gerber

U 12: 1.Pl. Fl. Elstner, 2.Pl. R. Atze, 3.Pl. M. Bühring

3.-4. Pl. Cl. Deiters

U 10: 2.Pl. E. Manico, 3.Pl. T. Dang, 5. Pl. N.Rühmer

U 8 : 3.Pl. A. Akladius M. Nguyen ging als Siegerin aus dem U 12w Wettbewerb hervor, denn 3. Pl. belegte L. Tran Thi, im U 10w Turnier siegte C. Eismann.

Im U 6 Turnier konnte Fr. Winkler vor T. Phan Tuan gewinnen. Desweiteren haben wir mit S. Burian, N. Hörkner, L. Graf, T. Seyffert, T. Kober, N. Linnert, K. Akladius sieben Vorberechtigte für Geyer und so werden wir wieder mit max. 20 Kindern nach Geyer reisen ( in jeweils sechs Altersklassen w+m).