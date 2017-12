5. Punktspielrunde am 10.12.17

Sechs Teams waren am Wochenende im Einsatz, herausgekommen sind 6:6 Punkte. I.,II.,III. gewannen, die IV.,V.,VII. verloren ihre Wettkämpfe.

III.TEAM: ein klarer 5,5:2,5 Sieg gegen einen der beiden Titelaspiranten Blumenau und sollte sich AUE einen Ausrutscher leisten, ist die III. ihnen weiterhin auf den Fersen.

Siege erzielten M.Schaarschmidt, L. Graf, A. Götz, T. Nicklaus, M. Tunger, N. Hörkner willigte ins Remis ein. M. Fuß und H. Pecht verloren ihre Partie.

IV.TEAM: ein sicher geglaubtes Unentschieden ging noch ins Nirvana, aber es sind noch vier Runden gegen die hinter uns liegenden Gegner. D. Rößler, K. Binh u. L. Nguyen steuerten

in der Summe drei Punkte bei. P. Luban kam über ein Remis nicht hinaus, Huy Duc, Fr. Gerbeth, N. Süß und U. Seyffert konnten der Mannschaft nicht helfen.

V.TEAM: wieder 3,5:4,5 knapp u. tragisch verloren, insgesamt hat die V. 17 Brettpunkte, 1 MP und ist damit Letzter. Zum Vergleich- die IV. hat ebenfalls 17 Brettpunkte, hat drei MP und ist 7-8. Es wird schwer aber wer weiß ……. . Chr. Böttger, U. Hörning ein Punkt, S. Degenkolb, G. Valtin, H. Sandner jeweils 0,5 Pkt. und J. Bandt, St. Bork, L. Wagner verlieren ihre Partien.

VII.TEAM: Elmers KIGA verlor bei Treuen II. 2,5:5,5. Elmer Brett lies man einfach frei, kampflos. R. Melitzkis Festung hielt, Remis.

Danach konnte nur noch M. Nguyen eine starke Partie u. Punkt hinzufügen. Alle anderen konnten nichts beisteuern und verloren.

21. Januar findet die nächste Punktspielrunde statt an der ALLE sieben Teams auflaufen !