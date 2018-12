Von „Geisha Maroczy“, jungen Brechbohnen, einem Coiffeur der östlichsten Stadt Deutschlands, verbalen Entgleisungen und „Dietmar“ bei der nächtlichen Lektüre des Buches „K“

Jaja…..lange ist es her, dass um Weihnachten die Uhren in der Vogtlandmetropole richtig gequält wurden. Ein kleiner Anfang wurde gestern vollführt, die gute alte Garde Uhr wurde einer kräftigen Prüfung unterzogen. Ein richtiges „Männerturnier“, die um Inkrement winselnden, der Lobbyismus Mafia verfallenen, Weicheier blieben zum Einladungsturnier uneingeladen. Drei Punkte für den Partiegewinn, ein Punkt für den Friedensvertrag sollten den Kampfgeist entfachen. Der „Strafbalast“ lauerte schon auf die Abtrünnigen im Preisfonds. Und es wurde mit allen Mitteln gezockt. Da ermunterte schon mal die abhanden gekommene Lady von der Tribüne aus, den Bundesligacrack, „General Zeit“ aus dem Hut zu zaubern um das dynamische Jungvolk klein zu halten. Dem Chronisten ist jetzt noch schwindelig vom Schleudertrauma resultierend aus der Liveauswertung der imaginären „Latsch-ELO“. „Ich werde jetzt kurz Rochieren und Dich dann am Damenflügel überspielen und zerquetschen“. Es folgte in Sekundenschnelle ein beidseitiger Blutrausch auf 64 und 65. Nachdem sich die Rauchschwaden des Massakers lichteten diagnostizierte Bruce Willis einen eindeutigen Befund, einzig der Damenflügel blieb unversehrt. Einige der Probanden peilten schon die 3000er Marke an, dem entsetzten Blick auf das Tableau folgte eisiges Schweigen und ein abprupter Abfall der Latschzahl. Sieger wurde glücklich und in bester Thomas Müntzer Manier der Bauerngeneral. Zum Glück blieb den Kiebitzen erspart, dass die Umwandlung in vier Mehrbauern erfolgte, da flux die Generalität zum Einsatz kam. Welch Wahnsinn, sonst hätte noch der „Barbier von Görlitz“ die große Bühne betreten. Fazit: Russisch ist immer Remis, im Sizi ist Bauer 32-34 eine Frechheit und beim nächsten Mal gibt es für Remis nur noch eine Null vor dem Komma als Entlohnung. Es sei angemerkt, dass die FIDE Regeln Punkt 11.1 sowie 11.5 während des gesamten Turniers strikt eingehalten wurden.