7.Runde der III./ IV./ V.

Der 7. Spieltag brachte eine Reihe guter Ergebnisse für unseren Verein, dh. von der I. bis VII. Mannschaft : 5 Siege, 2 Remis, eine Niederlage.

III.TEAM: sechs Stollberger waren zu wenig für unser verjüngtes Team und so kam dann auch der folgerichtige 6:2 Sieg. Remis spielten Fuß,M., Graf, L. u. gewonnen haben Schaarschmdt, M. , Nicklaus, T. ,Tunger, M., Götz, A., Franz, T. , nur Hörkner, N. mußte sich dem Gegner beugen.

IV.TEAM: 4:4 gegen Siebenlehn, kein Beinbruch, aber ein Sieg wäre schon besser gewesen und so gibt es noch zwei Endspiele gegen Stollberg+IFA Chemnitz demnächst! Umwerfend Hörr, Ch. Lauf – wieder gewonnen u. auch Bandt, St.. Die Punkteteilung gab es für Rößler, D., Gerbeth, F., Luban, P., Huy Duc.. Süß, N. u. Binh, K. gingen leer aus.

V.TEAM: hier bahnte sich nach 4 Stunden eine Sensation an, der Tabellenletzte (SKK V.) gewinnt gegen den Tabellenführer Crimmitschau 5:3 und die Mannen um Böttger, Chr. wittern Morgenluft! Die drei Siege entfielen auf Valtin, G., Hörning, U.,

Seyffert, T. , die vier Unentschieden auf Degenkolb, S., Bandt, J., Böttger, Chr., Paul, P. und nur Sandner, H. verlor ihre Partie.