Leipziger Allerlei

Am vergangenen Wochenende fand in der Messestadt Leipzig ein Kräftemessen der besonderen Art statt. Gleich 3x hieß es SG Leipzig gegen den SK König Plauen.

Bereits am Samstag reiste unsere erste Mannschaft zum Oberligawochenende als Spitzenreiter nach Leipzig, um gegen den SG Leipzig I den Auftakt zu machen und dies gelang mit etwas Glück auch erfolgreich. Erneut lief man dabei mit 3 Nachwuchssportlern auf, um dann aber 13:45 Uhr zwei davon mit Fanschal und Trompete auszurüsten, um mit Maskottchen Andrea Hafenstein den Rückraum zu stärken. Schließlich hatten wir jede Menge titeltragendes Personal dabei. Der Sieg gelang dabei trotz schneller 3,5:0,5 Führung eher etwas glücklich. Am Ende stand ein

SG Leipzig I 3:5 SK König Plauen.

Am Sonntag sollte dann die 2. Mannschaft von SG Leipzig „dran sein“, so zumindest der Plan, zumal diese am Vortag von Reisepartner Aue ordentlich gewaschen wurden. Aber wie gewonnen so zerronnen, diesmal kippten einige gute Stellungen in die andere Richtung so dass am Ende ein

SG Leipzig II 4:4 SK König Plauen.

zu unterschreiben war. Da parallel der engste Verfolger Halle Federn ließ, konnte dennoch damit die Führung auf 2 ganze Zähler ausgebaut werden.

Am Sonntag gab es aber auch noch den Vergleich unserer zweiten Mannschaft gegen die SG Leipzig V. Hierbei war die Rollenverteilung völlig klar, die breitbrüstigen Tabellenführer aus dem Vogtland, gegen die dezimierten Tabellenletzten aus Leipzig. Am Ende stand ein klares

SG Leipzig V 1,5:6,5 SK König Plauen II

zu Buche und da auch der engste Verfolger unserer Zweiten Federn ließ, beträgt die Führung hier 2 Runden vor Schluss ganze 3 Zähler.