Abschluß der 2. Bezirksklasse Chemnitz

Während die höherklassigen Teams des SK König Plauen noch mitten in der heissen Phase der Saison stehen war für die 2. Bezirksklasse Chemnitz zum heutigen Spieltag bereits Saisonfinale. Team VI verabschiedete sich mit einem knappen 4,5:3,5 Sieg gegen die Zweite von Treuen und einem ordentlichen 3. Platz. Besonders bemerkenswert, am heutigen Tag machte unsere Sechste dem Slogan des DSB „fast“ alle Ehre „Schach von 8 bis 88“. Am Spitzenbrett holte Professor Lothar Wagner mit seinen achtundachtzig Lenzen den vollen Punkt und an Brett acht erstritt der gerade erst neun Jahre alt gewordene Kyrillus Akladius ein gutes Remis.

Team VII beschloss die Saison mit einer sehr unglücklichen 3:5 NIederlage beim Zwickauer SC III. Die rote Laterne im Feld der sechs Mannschaften ist aber kein Beinbruch. Acht Kinder der Altersklassen U8 bis U12 debütierten im Verlauf der Saison und wenn auch noch nicht alle Träume in Erfüllung gingen, so gab es für unsere Neulinge Marwin Bühring, Jacob Berger, Maria Nguyen Dang, Linda Tran Thi, Ethan Manicio, Akladius Kyrillus, Pepe, Caio und Jona Costa da Silva schon erste kleine Erfolge. Den gewünschten Zweck haben unsere beiden Bezirksklassenteams mit einer gesunden Mischung aus Erfahrung gestandener Erwachsener und jugendlicher Dynamik allemal erfüllt. Von den bereits aus der Vorsaison erfahrenen Nachwuchskräften setzten sich Sid Gerber 4/5, Richard Melitzki 2,5/4 und Florian Elstner 2/4 am besten in Szene. Die beiden Letzteren erzielten dabei Leistungen knapp unter 1500 DWZ im Oberhaus. Hoffentlich bleibt die 2. Bezirksklasse auch in Zukunft als Einstieg in den Herrenspielbetrieb erhalten. Die quantitative Entwicklung der letzten Jahre lässt für die Zukunft leider nichts Gutes erahnen, hier sind dringend Reformen zu einer Neustrukturierung der Ligen auf Bezirksebene notwendig. Gerade für die Erwachsenen ist eine Spielrunde mit nur fünf Wettkampfpartien sicher nicht befriedigend.