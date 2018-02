25.02.2018 BEM U 8 + U 7 in Wilkau Haßlau

Der SKK reiste mit einer fünfköpfigen Delegation nach Wilkau zur diesjährigen BEM der „KLEINSTEN“. Bei der U 8, den 2010 Geborenen lagen die Hoffnungen auf Pepe da Silva und Hazem Safar. Pepe errang mit 4.Pkt. den ordentlichen 8.Platz, mit einem Punkt mehr wäre er in die Bronzeränge gekommen. Hazem kam mit seinen drei Siegen im Mittelfeld ein, ebenfalls Rüdiger Atze/Markneukirchen. Bei unseren Kleinsten, der U 7 (2011/12 geb.) gab es gleich drei Medaillen: 1.Platz für Helene Martin, 4 Pkt. , 3.Platz für unser Kindergartenkind Frida Winkler 1,5-Pkt.. Bei den Jungen konnte sich Antonius Akladius/4.Pkt. über Silber freuen. An dieser Stelle kann man die gute Zusammenarbeit

zwischen dem SK König Plauen und der Karl-Marx GS loben. Insgesamt gab es 23 männl. und 10 weibl. Teilnehmer. Am stärksten waren die Vereine USG, CSC Chemnitz, Wilkau Haßlau, Niederwiesa, und der SKK vertreten. Erfreulich auch aus Plauener Sicht der 1.Platz bei der U 8 durch Maxim Melestan 6,5 Pkt./VSC . Dank auch an die ausgezeichnete Organisation durch die vielen Wilkauer Sportfreunde!