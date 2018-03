Vorrunden zur sächsischen Mannschaftsmeisterschaft – U12 und U14 scheiden unglücklich aus

Unsere U14 Mannschaft in der Aufstellung: Liam Ertl, Richard Melitzki, Sid Gerber und Jona da Costa Silva verpasste zur Vorrunde der SMM in Wilkau Haßlau am vergangen Wochenende leider die Sensation. Der zweite Platz hinter dem Topfavoriten der SG Leipzig wäre bei Ausnutzung der eigenen Chancen am Brett locker möglich gewesen. Bester Scorer im Team war Richard Melitzki mit 2,5/3.

Noch bitterer war das Ausscheiden unserer U12 Mannschaft am selbigen Tage als Gast bei der BSG Grün Weiß Leipzig. Unsere Mannschaft konnte krankheitsbedingt nur mit drei Spielern antreten, da Clemens Deiters über Nacht eine Magen-Darm Infektion niederstreckte, ein Ersatzmann konnte trotz heftiger Bemühungen, früh morgens um 6:00 Uhr, leider nicht aufgetan werden. Unter dem psychologischen Aspekt in jedem Match zu Beginn gleich 0:1 hinten zu liegen war der Auftritt von Florian Elstner, Reinhard Atze und Marwin Bühring durchaus ehrenvoll. Bei der Analyse der Partien kommt viel Bitterkeit auf, die Jungs hätten es selbst mit unvollständiger Mannschaft gegen stärkste Konkurenz schaffen können. Marwin Bühring glänzte in Leipzig mit 100% 3/3. Vielen Dank an unseren Mannschaftsleiter Burkhard Atze und Hubertus Deiters für die vorbildliche Betreuung der Mannschaft.