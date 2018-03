Qualifikationsturnier zur Nachwuchs SEM 3/6

Licht und Schatten gab es für unsere Vertreter beim Qualiturnier zur Nachwuchs SEM in Dresden am vergangenen Wochenende. Während Reinhard Atze in der U12, Pepe da Costa Silva (U8) sowie auf „Umwegen“ Lucas Graf (U18) die begehrte Qualifikation für Sebnitz sicher erspielten, mussten Antonius Akladius (U8), Florian Elstner (U12) und Maria Nguyen Dang (U12w) leider die Segel streichen. Besonders tragisch bei Maria, leider verpasste Sie ein totsicheres Remis gegen die spätere Siegerin und wäre damit selbst auf dem Platz an der Sonne gelandet. Florian besiegte zwar den Turniersieger, aber die verkürzte Bedenkzeit im Schnellschach ist nun mal nicht gerade seine Domäne.

Im Ergebnis des Qualifikationsturniers starten für den SK König Plauen nunmehr zur SEM während der Osterferien sechs Kinder und Jugendliche in Ihren jeweiligen Altersklassen. Wünschen wir unseren Startern Niklas Linnert, Lucas Graf, Simon Burian, Nico Hörkner, Reinhard Atze und Debütant Pepe da Costa Silva maximale Erfolge und schöne Eindrücke und Erlebnisse!