Hartes Pflaster in Sebnitz für unsere Jungs – Tag 2

Tag zwei der SEM brachte von den Ergebnissen wenig erfreuliches für unsere Nachwuchsakteure. Niklas und Lucas (U18) blieben am heutigen Tag überraschend gänzlich Punktlos und finden sich am Tabellenende wieder, hoffen wir mal auf den morgigen Spieltag mit einer Vormittagsrunde und dem spielfreien Nachmittag. Besser läuft es in der U16 für Simon und Nico. Simon konnte beide Partien Remis gestalten, insbesondere gegen den Setzlistenersten Gengchun Wong (DWZ 2113) war gefühlt mehr drin. Morgen hat Simon fast schon ein Endspiel um höhere Weihen gegen den bis dato einzigen 100% Mann Niklas Preißler. Nico verbuchte ebenso zwei Remispartien und hat in der kommenden Runde eine hoffentlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Reinhard (U12) liegt derzeit mit 2/3 gut im Rennen und über Soll. Nachdem er in den ersten drei Runden eine kleine „Dresdener Stadtmeisterschaft“ erfolgreich absolvierte, wartet nun der Döbelner Senkrechtstarter Shahood Anas (DWZ 1531) auf Reinhard. Pepe holte heute seinen ersten vollen Zähler gegen den Setzlistenersten (DWZ 1346), Partie zwei ging leider verloren. Drücken wir unseren Jungs für Morgen die Daumen!!