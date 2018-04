Guter dritter Spieltag zur SEM – Junge Könige ohne Partieverlust

Am heutigen Spieltag mit nur einer Runde konnten unsere Cracks ihr Punktekonto deutlich aufbessern. Niklas und Lucas (U18), mit jeder Menge Wut ob des Vortages im Bauch, lieferten ein glattes 2:0, die morgigen Gegner sind als durchaus lösbare Aufgaben für beide einzuschätzen. Nico ist nach seiner ersten Gewinnpartie im U16- Turnier angekommen und auch für ihn sollte der kommende Kontrahent machbar sein. Simon hat sich derweil mit einem risikolosen Kurzremis gegen den Tabellenführer begnügt, mit dem Setzlistenzweiten Jacob Faßhauer (DWZ 2059) wartet nunmehr auf Simon ein weiterer harter Brocken. Reinhard konnte im U12- Championat mit seinem Remis den rund 200- Wertzahlunkte besseren Gegner auf Distanz halten, als Belohnung wartet der absolute Härtetest gegen den wohl derzeit besten sächsichen U12 Spieler Gino Rössel (DWZ 1747) aus Hoyerswerda. Pepe gestaltete seine heutige Partie ebenfalls Remis und liegt im Rahmen der Erwartungen, sein kommender Gegner kann 100 DWZ Punkte mehr vorweisen, aber in dieser Altersklasse ist alles möglich. Wünschen wir unseren Jungs für den vorletzten Turniertag ebenso gute Resultate für ihre zwei Turnierpartien. Lucas Graf spielt Morgen ab 8:00 an einem der Livebretter.