5. U 13 Cup in Zeulenroda

Mit 80 Kinder war der U 13 Cup in Zeulenroda sehr gut besucht, denn es geht es langsam der Zielgeraden entgegen.

Gruppe 2005/06 geb.: hier bleibt es spannend und die besten Chancen kann sich Elstner, Fl., /SKK u. Pierel, G./VSC vor Perzel,M./Zeul. u. Melitzki, R./SKK ausrechnen.

Gruppe: 2007/08 geb.: in dieser Gruppe liegt Bühring, M./SKK deutlich vorn, gefolgt von Rümpler, G./Zeul, Melestan,T./VSC und Manico/E./SKK.

Gruppe: 2008/09 geb.: hier gibt es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Wagner,B./Wilk. und Hai Dang,T./SKK , dahinter Rühmer, N., da Silva, P. /SKK und einem weiteren starken Wilkauer, Otto,K.

Gruppe: 2011/12 geb.: bei den JÜNGSTEN hat sich Akladius, A. vor Zielinski,T./Neum., Martin, H./SKK abgesetzt.

Dennoch ist in allen Gruppen noch alles offen und das verspricht spannende Pokalkämpfe am 23.Juni in Treuen !