Chemnitzer Jugendopen 2018 – Simon, Florian und Reinhard im Spitzenfeld

Am vergangenen Wochenende starteten kurz entschlossen drei unserer Nachwuchsspieler zum 17. Chemnitzer Jugendopen mit insgesamt 263 Teilnehmern (63 Mädchen) und somit dem quantitativ stärksten Nachwuchsschnellschachturnier in der Bundesrepublik Deutschland. Simon Burian erzielte in der Altersklasse U16 starke sechs Punkte aus sieben Runden welche ihm zu Platz drei gereichten. Dabei musste er sich in der „Buchholzlotterie“ nach Wertung nur dem Leipziger Kasimir Lieberwirth (DWZ 2064) und dem Dresdener Christoph Dahl (2025) geschlagen geben welche ebenso 6/7 erzielten. Die Paarungen der drei Erstplatzierten endeten allesamt leistungsgerecht Remis. Sehr erfreulich auch das Ergebnis unserer beiden Starter in der U14. Florian Elstner (Setzlistenplatz 12) landete im Endklassement der männlichen Teilnehmer auf einem starken dritten Platz bei 5,5 Punkten aus 7 Partien. Reinhard Atze (Setzlistenplatz 16) musste bei 5/7 mit Platz 5 vorlieb nehmen, dabei spielte er im Schlussdurchgang sogar um den Turniersieg, die Erfurterin Elisa Reuter (1797) war allerdings diesmal noch einen Zacken stärker.