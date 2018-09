Saisonauftakt in den U 16 – Ligen

Zum heutigen Spieltag waren in ganz Sachsen die Nachwuchsspieler unter 16 Jahren auf Landes- und Bezirksebene im Einsatz.

Unserer Sachsenligamannschaft gelang dabei heute in Dresden ein Auftakt nach Maß. Der SV Dresden Leuben und Muldental Wilkau Haßlau konnten jeweils mit 3,5:0,5 Punkten besiegt werden. Damit liegt unser Vierer derweil auf Platz zwei der Sachsenligatabelle, da der Topfavorit die SG Leipzig noch einen halben Brettpunkt mehr verbuchen konnte. Simon Burian am Spitzenbrett sowie Sachsenligadebütant Florian Elstner an Brett vier gelangen zwei Siege. Nico Hörkner (Brett 2) und Richard Melitzki (Brett 3) erzielten beide gute 1,5/2.

Unsere Bezirksligamannschaft bezog dagegen in Stammbesetzung spielend überraschend eine Heimniederlage gegen den Post SV Crimmitschau. Reinhard Atze, Liam Ertl und Marwin Bühring standen am Ende mit leeren Händen da, einzig Clemens Deiters gelang beim 1:3 der Ehrentreffer.

Besser machten es unsere Jungs in der Bezirksklasse. Die Gäste vom SV Markneukirchen konnten mit 3:1 bezwungen werden. Ethan Manicio sowie Jona und Caio costa da Silva konnten sich über ihre Partiegewinne und Platz zwei in der Tabelle freuen. Nicht entschuldbar und den Gästen gegenüber äußerst unsportlich ist allerdings der Nichtantritt unseres Spitzenbrettes. Hoffentlich war dies für die Saison der einzige „Ausrutscher“ dieser Art.