Punktspielauftakt der Herren auf Bezirksebene

Vergangenen Sonntag war der Speisesaal der Karl Marx Schule mit zwei Wettkämpfen gut gefüllt. In der 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B standen sich Team sechs und sieben zum Kräftemessen gegenüber. Die völlig neu formierte Kindermannschaft um Häuptling Peter Luban hatte erwartungsgemäß keine Chance beim klaren 2:6 gegen die erfahrene Truppe um Mannschaftsleiter Mario Dreise. Spannend besonders die Partien an den ersten drei Brettern, Peter Luban konnte hier nach langem heftigen Wiederstand Altmeister Prof. Lothar Wagner niederringen. An Brett zwei packte Peter Paul gegen Debütantin Dr. Peggy Rühmer sein gefürchtetes Budapester Gambit aus, allen Versuchungen aus dem Wege gehend endete diese Partie leistungsgerecht Remis. Beträchtliche Mühe hatte an Brett drei Uli Seyffert gegen Youngster Ethan Manicio, erst im Endspiel musste der „Kleine“ die Waffen strecken.

Im gleichzeitig stattfindenden Vergleich der 1. Bezirksklasse Chemnitz empfing mit völlig neuem Gesicht (Aufstellung) unser fünftes Herrenteam die Schachfreunde von Empor West Zwickau. Ihr Debüt in dieser Liga feierten Marwin Bühring, Florian Elstner und Richard Melitzki mit einem klaren 3:0. Auch Jochen Bandt und Heike Sandner, unsere spielstarke Mittelachse, machten wenig Federlesens mit ihrem Gegenüber, Uwe Hörning steuerte ein solides Remis bei. Es hätte statt des klaren 5,5:2,5 auch ein echter Kantersieg werden können. Dies verhinderten einzig die haarsträubenden Figureneinsteller von Liam Ertl und Mannschaftsleiter Elmer Pekrul. Schöner Auftakt, ein echter Prüfstein wartet zum kommenden Spieltag mit der zweiten Vertretung des Zwickauer SC einem der Topfavoriten der Liga auf unser Team fünf. Nachdem auch der letzte Ton eines Mobiltelefones im Spiellokal verhallte, war bereits 13:30 Zapfenstreich in der Schule. Nachfolgend ein paar Impressionen vom Spieltag.