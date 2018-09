U 20 SL Start

Am 22.9. nahm die verjüngte U 20 ihren Spielbetrieb auf und gleich gegen die SG Leipzig. Ein Debüt gab es auch zu feiern, Celine Peil bestritt ihr erstes Punktspiel für den SKK. Die Messestädter, nicht in Bestbesetzung antretend kamen dann doch ziemlich unter die Räder. Niklas Linnert überraschte seinen Gegner mit einem Qualitätsopfer und er war als erster fertig, 1:0 für Plauen. Lucas Graf seine Partie hatte dann doch ein sehr bewegtes Profil aufzuweisen und auf der letzten Woge gelang es ihm das 2:0 sicher zu stellen. Simon Burian erreichte eine komplizierte Stellung auf dem Brett und nach seinem Remis stand der Sieg schon fest ! Aber das eigentlich spektakuläre Schauspiel kam am 4.Brett zustande. Zu Beginn des offenen Schlagabtausch mußte Celine Peil ihre Dame gegen Turm,Springer,Bauer opfern! Damit war die Partie aber noch lange nicht gewonnen. Celine konnte aber ihre fragile Stellung stabilisieren, die gegnerische Dame auf Distanz halten, den eigenen Bauern kurz vor dem Umwandlungsfeld platzieren und die Messen waren gelesen = 3,5:0,5 für den SKK, incl. Tabellenführung- Gratulation! Nächste Bewährungsprobe kommt schon am 29.9. in Bindlach/Bayreuth und auf dem Plan steht das Relegationsspiel zur DVM gegen T. Nürnberg.