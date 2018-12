Deutsche Vereinsmeisterschaften 2018

Am 27.12. starten die Deutschen Vereinsmeisterschaften (DVM). Die Farben des SK König Plauen vertreten in Magdeburg (DVM U10) unsere Recken Kyrillus Akladius, Nico Rühmer, Pepe Costa da Silva, Raphael Beck und Tom Hai Dang unter Leitung von Chefcoach Peter Luban. Der scharfe Start ist am 27.12. 14:45 mit der ersten Runde, drücken wir unseren Jungs die Daumen, vielleicht gelingt ein ähnlich gutes Ergebnis wie bei der erstmaligen Teilnahme des SK König Plauen 2016 wo ein sensationeller 7. Platz zu Buche stand (Bericht auf „König Plauen“). Auf der Turnierseite der DSJ findet Ihr den jeweils aktuellen Turnierstand und die Rundenergebnisse.

Unser U20 Team unter der Leitung von Matthias Hörr und Erik Fischer sowie Celine Peil (Presse, Mentalcoaching) startet ebenso am 27.12., allerdings geht es für die „Großen“ Daniel Zähringer, Daniel Helmrich, Nico Hörkner, Niklas Linnert, Simon Burian, Timm Nicklaus und Florian Elstner in Osnabrück bereits 8:30 los. Mit unserem Aufgebot stehen wir in der Mitte der Setzliste des Turniers. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des SK König Plauen gelang einer U20 Mannschaft im Jahre 2003 in Ditzingen mit einem 5. Platz. Unser Teammanager 2018, Matthias Hörr, sass vor 15 Jahren selbst am Spitzenbrett und erzielte gegen illustre Gegnerschaft bärenstarke 50%, zu seinen prominenten Gegnern zählte unter anderen der damals frisch gekürte Internationale Großmeister, Jugendweltmeister und spätere Nationalspieler Leonid Kritz welcher zähneknirschend das Remis gegen Matthias akzeptieren musste (Bericht auf „König Plauen“). Wenn das mal kein gutes Omen ist………. Auf der Turnierseite der DVM U20 findet Ihr die Ergebnisse unserer Mannschaft in Osnabrück.