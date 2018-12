55. Neujahrsblitz – Plauener trainieren zünftig die Gänsekeule ab

Zur numehr 55. Auflage des traditionsreichen „Kirchberger“ Neujahrsblitzturnieres, welches seit einigen Jahren vom Zwickauer SC unter Leitung von Lutz Faber und seinen Mannen ausgerichtet wird, trugen sich fünf wackere Könige des Plauener Breitenschachs in die Startliste ein. Gespielt wurde wie immer in Vor- Zwischen- und Endrunde, für einen Partiegewinn gab es drei Punkte, bei Remis einen Punkt, bei beidseits fünf Minuten Bedenkzeit ohne Inkrement. Neuerlich gut in Form zeigte sich Reinhard Atze welcher die Jugendwertung nebst Sachpreis gewinnen konnte und im Finale C einige deutlich höher dotierte Spieler zur Strecke bringen konnte. Ebenso in den Preisrängen landeten Steffen Bork (Platz 2 D-Finale), Richard Melitzki (bester Jugendlicher im D-Finale) sowie der Autor (Platz 3 C-Finale). Einiziger „Plauener“ ohne Siegerfoto blieb Burkhard Atze im Mittelfeld des C-Finales. Turniersieger wurde der Auer IM Gunter Spieß.

Alle Turniertabellen sind in Kürze auf der Homepage des Veranstalters zu finden.