Diesterweg Gymnasium Plauen

Am Samstag, den 19.01.19 fand im DG der Tag der off. Tür statt. Auch der SK König Plauen beteiligte sich an diesem Event. Seit 1996 existiert dort unsere AG, welche in die GTA (Ganztagsschulangebot) später überführt wurde. Dies ist eine ideale Möglichkeit unserer Spieler, noch weitere Trainingseinheiten zu absolvieren, vorausgesetzt sie entscheiden sich für das DG Plauen. Viele unserer starken Nachwuchsspieler nutzten die Gelegenheit: L.Pfeufer, D. Butzke, St. Meyer, N. Süß, E. Fischer, N. Linnert, L. Graf, N. Hörkner, Fl. Elstner usw. und auch „Seiteneinsteiger“ haben ihre Chance, siehe Daniel Helmrich. Mit Th. u. R. Reh, J. Schlegel, S. Meyer wurde auch einmal ein Deutscher Meistertitel errungen. Möglich wurde die Erfolgsstory durch die Unterstützung der Schulleitung u. den beteiligten Trainern, wie A. Götz, M. Paul u. P. Luban. Dazu kommen die GTA Aktivitäten von P. Paul in der GS Krebes, Kuntzhehöhe und Montessori. Momentan sind ca. acht Schüler in unserer Trainingsgruppe u. wir hoffen auf weiteren Zuwachs, dh. Schulanmeldungen im DG!