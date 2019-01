Zweite Mannschaft siegt gegen Ebersbach

Es berichtet Niklas Linnert zum vergangenen Spieltag:

Am Sonntag spielte die 2. Mannschaft mal wieder im Hotel Alexandra. Nebenan kam es schon kurz nach 9 (eine Stunde vor Beginn unserer Runde) zu einem Problem mit den Uhren. Der falsche Modus war eingestellt. Doch als sich die anfängliche Aufregung etwas gelegt hatte, begann es auch bei uns.

Leider reiste die Spielvereinigung Ebersbach/SA 1 zur 5. Runde in der Sachsenliga nur mit 6 Spielern an und so konnten Daniel Zähringer an 2 und Simon Burian an 4 ihre „Weißpartien“ schon vor dem ersten Zug beenden und sich wieder aufs Ohr hauen. Ziemlich zügig war auch die Partie an Brett 6 zu Ende. Hier hatte Erik, mit Blick auf unseren 2:0 Vorsprung, dem Gegner ein schnelles Remis angeboten, welches auch angenommen wurde. An den letzten beiden Brettern gab es die einzigen Partien, welche nicht im Remis oder ohne Gegner endeten! Daniel Helmrich verlor seine Partie an Brett 8 etwas unglücklich und Toni fuhr einen souveränen Sieg an Brett 7 ein. Als dann Christof Beyer an Brett 5 noch ein Remis zum Endergebnis beisteuerte, waren nur noch Matthias an 1 und ich an 3 am kämpfen.

Nachdem ich einen zwischenzeitlichen Vorteil mit einem Bauern mehr verspielte, um den 2. Bauern zu gewinnen, wurde der Läufer des Gegners im Endspiel Turm, Läufer gegen Turm, Springer einfach zu stark und so reichten 2 Bauern auf h und d nicht zum Sieg aus. Matthias erspielte am ersten Brett in einer kuriosen Partie, mit Chancen auf beiden Seiten, einen halben Punkt. Und so war das Endergebnis von 5:3 perfekt. Somit konnten wir auf den 3. Platz in der Sachsenliga klettern!