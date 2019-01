26./27.01. – BMM U 10, Hurra

Nachdem unsere U 14 einen 2.Platz, die U 12 den 3. Platz zu ihrer BMM vorgelegt hatten, waren nun die U 10 Rasselbande an der Reihe etwas ZÄHLBARES in Chemnitz zu holen. Das Vorhaben gelang diesmal sehr souverän, denn ALLE sieben Spiele wurden gewonnen! Kyrillus Akladius 5,5 Pkt. Nico Rühmer 4,5 Pkt.,Tom Hai Dang 4,5 Pkt., Raphael Beck 7 Pkt.! und Pepe Costa da Silva waren die Helden der Stunde. Mit Kyrillus stellten wir noch den Brettbesten am 1.Brett und Raphael wurde am 4.Brett als Mister 100% gefeiert. Er brachte uns mit seinen Siegen immer zügig in die Vorhand. Entscheident war der 2,5:1,5 Sieg gegen die Jungs von der USG I. Im Anschluß gab es gleich noch ein deutlichen 3,5:0,5 Sieg gegen den VSC Plauen und nach dieser vierten Runde ging es dem ersehnten Ziel entgegen, dem Bezirksmeistertitel. Am 23.März findet in Plauen die Vorrunde zur sächsischen Meisterschaft statt.

Unser zweites Team, wird traditionell immer aus Schülern gebildet, welche nächstes Jahr erst U 10 sind und in Chemnitz schon einmal Höhenluft schnuppern sollten. Diese Jahr haben wird das Team geteilt, dh. am Samstag ein gemischtes Team : Antonius Kyrillus, Maurice Kolbe, Sarah AL Hrisat und am Sonntag unser reines Mädchenteam mit: Helene Martin, Aliya Ploss, Alessia Saja, Frida Winkler und Lumina Thaleikis. Hier konnte Maurice Kolbe schon einmal mit drei Siegen ein Achtungszeichen setzen! Ihre erfolgreiche Stunde schlägt erst am Sonntag, den 03.März zu ihrer BEM U 8 in Wilkau Haßlau. Einen großen Dank an unsere Mädchentrainerin Franziska Wolfram, mitreisenden Eltern: Stephanie Akladius, Anne Costa da Silva, Fam. Kolbe, Fam. Ploss und allen engagierten Eltern, die ihren Kindern dies erst alles ermöglichen.