BEM der Altersklasse U 8

Am Sonntag, den 3.3.2019 fand in Wilkau Haßlau die „Messe der Meister von Morgen“ statt, dh. der 2011/12 geborenen Kinder. Insgesamt waren 18 Jungen und 14 Mädchen angereist, um sich für die Sachsenmeisterschaft zu qualifizieren. Eigentlich wollten wir mit fünf Mädchen und drei Jungs teilnehmen, aber krankheitshalber fehlten uns dann drei Starter. Dennoch wurde es ein Erfolg für unsere dezimierte Gruppe, dh. Frida Winkler 3,5 Pkt. bekam in der U 7 Wertung Silber u. Lumina Thaleikis 3,5 Pkt. wurde Vierte! Alessia Saja belegte mit 3 Pkt. einen ordentlichen Mittelplatz. Im Wettbewerb der Jungs zog unser Maurice Kolbe vom Start weg allen davon und nur in der 5 Runde strauchelte er kurz, ehe er sich mit 5,5 Pkt. die Goldmedaille sicherte!! Diesen Erfolg rundete Antonius Akladius ab, er spielte fast das Turnier seines noch jungen Schachlebens und belegte mit 4,5 Pkt. den 6.Rang und kann sich ebenfalls noch zur SEM qualifizieren. Damit haben wir wieder zwei hoffnungsvolle Talente am Start. Noch etwas Statistik: insgesamt schickten zehn Vereine ihre Eleven zur BEM = 32 Teilnehmer und davon 15 von USG Chemnitz!, 5 vom SKK, 4 Wilkau, 2 VSC, Annaberg, Reichenbrand, 2x CSC Aufb. Chemnitz, Glauchau, Reichenbach!