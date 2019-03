Ausgehend von der Teilnahme zur DVM in Magdeburg, dem Bez.Meistertitel U 10, Sieg in der GS-Meisterschaft Südwestsachsen haben sich die Jungs zu einer kleinen Feier beim Italiener Colosseo an der Südinsel einquartiert. Das Essen hat Ihnen gemundet und die Tischdecken blieben sogar weiß! Der dortige Chef Giancarlo hatte auch noch Geburtstag und somit hat alles gepaßt. Recht vielen Dank an die Eltern, die alles mitorganisiert haben.