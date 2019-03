3.U 13 Cup in Reichenbach

Mit 61 Schülern war das Turnier wieder gut besucht und lt. Burkhard Atze haben an den ersten drei Turnieren schon über 100 Kinder teilgenommen. Mit 20 Kindern stellte der SKK das größte Kontingent. Weiterhin waren stark vertreten: der VSC Plauen, USG Chemnitz, Wilkau, Markneukirchen, Lengefeld i/V., Zeulenroda, Greizer Sf., Greizer Schachlöwen, Crimmitschau, Klingenthal dabei. Mit Quentin Heiser/ USG chemnnitz gibt es einen Favoriten auf den Sieg innerhalb 08/09 Wertung. In den anderen Altersbereichen ist alles noch dicht beisammen. Ausschlaggebend für den Erfolg, war wieder das große Engagement des SC Reichenbach, der wieder den sehr schönen Ratssaal bestellen konnte, ein großes Dankeschön. Der nächste U 13 Cup findet am 13. April / 8 30 Uhr in der Karl-Marx Grundschule Plauen /Forststraße 60 statt.!