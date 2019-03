Landesfinale für Grundschulen 2019

Am Dienstag, den 19.03.19 fand in Flöha das Finale der sächsischen Meisterschaft aller qualifizierten GS Teams statt. Vorausgegangen waren zahlreiche Wettkämpfe in den Regionalschulbezirken Sachsens. 31 Teams reisten an (18 männliche und 13 weibliche Teams). Die von uns betreute Karl-Marx GS startete mit jeweils einer m+w Mannschaft im Wettbewerb. Für unsere Mädchen Helene Martin, Aliya Ploss, Alessia Saja, Frida Winkler u. Zena Eskef, gebildet aus der 1. u. 2.Klasse ging es erst einmal um Erfahrung sammeln und sie werden in zwei Jahren ihren großen Auftritt haben. Ganz anders die Jungen, sie waren gewillt vorn mit zu mischen. Die Hoffnung wurde durch die Erfolge im Vorfeld genährt: 1.Platz zur BMM U 10 Chemnitz 14:0 Pkt. + 1.Platz im Regionalfinale Schulschach 14:0 Pkt. u. die Teilnahme zur DVM. Natürlich stehen hinter den Grundschulen die Vereine von Chemie Leipzig, TU Dresden, Niederwiesa, USG Chemnitz (waren der DWZ nach die großen Favoriten), die GS Seifertsdorf war mit GM Henrik Teske angereist und auch so waren alle sächsischen Nachwuchverantwortlichen vertreten. Es wurde also sehr ernst genommen und jeder wollte das Deutsche Finale am 26.-29.Mai in Friedrichroda schaffen. Zum Auftakt spielten wir gegen den deutschen Meister des Vorjahres, der 60. GS Leipzig und gewannen glatt 4:0. So ging es erst einmal weiter bis wir doch hin und wieder einen Brettpunkt abgaben. So nach der fünften Runde zeichnete sich unser Sieg ab und wir waren uneinholbar schon ERSTER! Alle sieben Spiele wurden gewonnen und auch die Brettpunkte sprach Bände: 23,5 Pkt. von 28 möglichen, enspricht einer Ausbeute von 84 %. Hier die Einzelergebnisse in der Brettreihenfolge: 1.Brett Ethan Manicio 4 aus 7, Akladius Kyrillus 4,5/7, Tom Hai Dang 7/7, Raphael Beck 7/7, Pepe Costa da Silva 1/2. Den 2.Platz belegte die GS Seifertsdorf mit 10:4 Pkt,. und die GS Markleeberg mit 9:5 Pkt. Somit werden die Jungs, als stärkstes Grundschulteam Sachsens, zur Deutschen Meisterschaft der Grundschulen fahren.

Bedanken möchten wir uns bei dem engagierten Lehrerteam der KMS, allen voran die Schulleiterin Frau Schneider, der Lehrerin Frau Neumeister usw..