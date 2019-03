WEITER GEHT ES !

Als Bezirksmeister der Altersklasse U 10 waren wir Ausrichter einer der drei Vorrundengruppen zur Sächs. Mannschaftsmeisterschaft. Von den drei Gruppen kommen die jeweils ersten zwei ins Finale – am 22./23.Juni in Schneeberg ( JH FILZTEICH)!

Im ersten Spiel konnte USG Chemnitz noch mit 3:1 besiegt werden. Aber im zweiten Wettkampf erreichten wir den Hof mit Müh und Not u. retteten uns ins 2:2 und alles war wieder offen, auch das ausscheiden. Nun mußte es der Kampf gegen Dresden Leuben bringen und so entwickelte sich ein spannender Duell um den Einzug in die Finalrunde. Beim Stande von 1:1, Raphael hatte schon gewonnen u. Kyrillus verloren, konnte Nico den entscheidenden halben Punkt erzwingen und wir waren Sieger, denn Tom konnte mit viel Materialüberschuß sicher gewinnen. Die Punktausbeute lautet wie folgt: Kyrillus Akladius 1/3 Pkt. , Nico Rühmer 1,5/3 , Tom Hai Dang 2,5/3 und Raphael Beck 2,5/3 Pkt. Somit haben wir uns qualifiziert und der Sieg gegen Dresden L. geht mit in die Finalrunde. Dort erwarten uns : TU Dresden, TUS Coswig, GW Leipzig, USG Chemitz I. . Am Sonntag war dann gleich Jochen Bandt und Peter Luban noch in Dresden zum Trainerlehrgang : Verlängerung des C-Trainerschein – auch gelungen!