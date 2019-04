Zwischenbilanz Nachwuchs

Mittlerweile sind 80 % aller Nachwuchsaktivitäten abgeschlossen und es fehlt noch die SEM (Sebnitz) + Finalkämpfe SMM U 20/ U 14/ U 10, diese finden in Schneeberg/Filzteich statt. Dazu noch drei u 13 Cups. Zeit für einen kurze Zwischenbilanz.

TEAM: U 20 = 2. Pl. Vorrunde / Endrunde SMM 22./23.Juni 2019

U 16 = 2. Platz Sachsenliga !

U 14 = 2. Platz BMM, 2.Pl. Vorrunde / Endrunde SMM 18./19.Mai 2019 U 12= 3. Platz BMM / Vorrunde ausgeschieden

U 10 = 1. Pl. BMM, 1. Pl. Vorr. / Endrunde SMM am 22./23.Juni (wie die U 20)

Die U 16 ist wohl zur DVM qualifiziert und die U 20/ U 14/ U 10 haben auch noch ihre Chance zur Deutschen Meisterschaft zu gelangen!

EINZEL: ausgehend von den zahlreichen Medaillen zur BEM in Geyer haben wir erstmals wieder 10 Starter zur SEM in Sebnitz: U 16 = Simon Burian, Nico Hörkner/ Illia Pivtorak, U 14 = Richard Melitzki, Florian Elstner, U 10 = Kyrillus Akladius, Tom Hai Dang, U 8 = Maurice Kolbe, Antonius Akladius und Frida Winkler. Matthias Hörr wird die Delegation leiten.