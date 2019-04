Von Osterblitz bis Äskulap

Unter den 33 Teilnehmern zum traditionellen Osterblitz (5+0) in Markneukirchen befanden sich auch fünf Plauener Könige. Bundesligaspieler Daniel Zähringer wurde mit 13,5/15 Punkten seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und lies zu keiner Zeit Zweifel am eigenen Turniersieg aufkommen. Gut in Form zeigte sich auch Erik Fischer, welcher mit zwei Zählern Rückstand auf Daniel auch den „Vize“ nach Plauen entführen konnte und dabei die vogtländischen Bezirksligaspitzenbretter in die Schranken verwies. Mario Tunger auf Platz 14 und Heike Sandner als 22. des Endklassements, beidseits mit biederen 50% der Punkte, waren eher unzufrieden ob dem eigenen Ergebnis. Für U14 Spieler Reinhard Atze blieb trotz guter kämpferischer Einstellung nur Platz 32 bei einem Score von 4,5/15.

Weiter östlich kämpfte der Wahlplauener Christof Beyer in der alten Heimat bei der 36. Auflage des Görlitzer Äskulap-Turniers um Ruhm und Ehre. Unter 92 Teilnehmern landete Christof bei ordentlichen 4/7 fast exakt auf seinem Setzlistenplatz (38.) und erzielte dabei eine Elo-Performance von 2028.