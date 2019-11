Oberligawochenende in Halle

Samstag 16.11.2019

Nominell ungefähr auf Augenhöhe setzte es für unsere erste Mannschaft eine derbe Niederlage. Dabei wurden an fast allen Brettern Chancen ausgelassen, was sich gegen die recht spielstarke Gegnerschaft in dem Ergebnis widerspiegelt. In Summe ein Samstag zum vergessen, wenigsten …

Br ELO SV Sangerhausen 6 : 2 SK König Plauen I ELO 1 2285 Michael Strache 1 : 0 Gunter Sandner 2271 2 2267 Jakob Engelmann 1 : 0 Michael Kuraszkiewicz 2289 3 2198 Florian Heyder ½ : ½ Carlo Kunze 2260 4 2133 Michael Hillmann ½ : ½ Sven Schaller 2252 5 2229 Tobias Hellwig 1 : 0 Roland Pfretzschner 2238 6 2126 Dustin Richter 1 : 0 Matthias Hörr 2152 7 2045 Georg Bürckner 0 : 1 Niklas Linnert 2059 8 2004 Stefan Ellemann 1 : 0 Illia Pivtorak 1497

… blieb man einen halben Brettpunkt vor der zweiten Mannschaft, die den erwarteten schweren Stand hat und noch deutlicher gegen den USV Halle das Nachsehen hatte.

Br ELO USV Halle 6½ : 1½ SK König Plauen II ELO 1 2264 Michael Becker ½ : ½ Simon Burian 2136 2 2239 Gedeon Hartge 1 : 0 Mathias Paul 2184 3 2241 Dr. Thomas Höpfl 1 : 0 Christof Beyer 2026 4 2248 Jens Reipsch 1 : 0 Lion Pfeufer 2050 5 2097 Felix Schulte 1 : 0 Christian Hörr 1899 6 2110 Stefan Gröger 1 : 0 Toni Merkel 1908 7 2022 Thomas Hentzgen 1 : 0 Tobias Franz 1867 8 1775 Gero Schulemann 0 : 1 Lucas Graf 1796

Sonntag 17.11.2019

Team I war am Sonntag nach Wiedergutmachung aus und gewann am Ende recht deutlich gegen die an 2 Brettern zum Vortag verstärkten Hallenser. Damit sind die Weichen gestellt, während die Erste nach oben strebt …

Br ELO SK König Plauen I 5½ : 2½ USV Halle ELO 1 2271 Gunter Sandner ½ : ½ Michael Becker 2264 2 2289 Michael Kuraszkiewicz 1 : 0 Gedeon Hartge 2239 3 2260 Carlo Kunze ½ : ½ Thomas Puls 2174 4 2252 Sven Schaller 1 : 0 Jens Reipsch 2248 5 2238 Roland Pfretzschner 1 : 0 Felix Schulte 2097 6 2152 Matthias Hörr 1 : 0 Juergen Luther 2131 7 2059 Niklas Linnert ½ : ½ Stefan Gröger 2110 8 1497 Illia Pivtorak 0 : 1 Karl-Simon Altstadt 2002

… muss man sich beim Team II an die Kellerregion gewöhnen.

Br ELO SK König Plauen II 2 : 6 SV Sangerhausen ELO 1 2136 Simon Burian 0 : 1 Michael Strache 2285 2 2184 Mathias Paul 0 : 1 Jakob Engelmann 2267 3 2026 Christof Beyer 0 : 1 Florian Heyder 2198 4 2050 Lion Pfeufer 0 : 1 Michael Hillmann 2133 5 1899 Christian Hörr ½ : ½ Tobias Hellwig 2229 6 1908 Toni Merkel ½ : ½ Dustin Richter 2126 7 1867 Tobias Franz 0 : 1 Georg Bürckner 2045 8 1796 Lucas Graf 1 : 0 Henning Rudolf 1939

Bereits in 3 Wochen steht die nächste Doppelrunde ins Haus. Dann sind in Plauen die Teams aus Löberitz und von SG Leipzig II zu Gast.

