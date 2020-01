Mögliche Trainerentlassung in Plauen kurz vor Jahreswechsel doch noch abgewendet

Bereits im Sommer während der Czech Open waren Gerüchte im Umlauf, der langjährige Berliner Trainer Holger Borchers muß wegen mangelnder sportlicher Erfolge seinen Posten räumen. Nur dem besonnenen Handeln unseres Vorstands war es zu verdanken, dass keine übereilten Entscheidungen getroffen wurden. Man setzte weiterhin auf Kontinuität und langfristige sportliche Perspektiven, allen voran, unserer Jugendabteilung. So darf man es sicherlich als riesigen Erfolg ansehen, mit dem Vizesachsenmeister in der U16, die Qualifikation für die Deutsche Vereinsmeisterschaft erreicht zu haben. Somit stand der Saisonhöhepunkt, die DVM, zwischen Weihnachten und Jahreswechsel in Magdeburg für uns an. Unser Setzlistenplatz 8 (unter 20 Mannschaften) war bei genauerem hinsehen, schon eine sehr optimistische Einschätzung, die uns aber für die 1. Runde einen schwächeren Gegner bescherte. Gegen den Schachklub Münster gelang ein ungefährdeter 3:1 Auftakterfolg. Doch bereits in Runde 2 bekamen wir vom Mitfavoriten Hamburger SK unsere Grenzen aufgezeigt. Mit 0,5:3,5 unterlagen wir völlig chancenlos. In Runde 3 wurde uns mit dem SK Blauer Springer Paderborn ein etwa gleichwertiger Gegner zugelost. Wenn auch äußerst knapp, verloren wir 1,5:2,5. Als ich gegen 14 Uhr erstmalig bei unserer Mannschaft eintraf, war die Stimmung bei unserem Quintett widererwartend gut. Einzig Holger rechnete durch mein Erscheinen mit dem Schlimmsten, seiner sofortigen Freistellung von allen Ämtern. Viele Argumente waren notwendig, Holger vom Gegenteil zu überzeugen. Allen voran die Mannschaft zeigte deutlich, dass sie uneingeschränkt hinter ihm steht. Mit dem Duell in Runde 4 gegen den Erfurter SK standen wir schon mit dem Rücken zur Wand, als Caissa plötzlich ihr Füllhorn über Florian ausschüttete und uns einen etwas glücklichen Mannschaftserfolg bescherte. Einzig Illia bereitete uns etwas Sorgen. Bei ihm wollte es einfach nicht laufen. Mit ausgeglichenem Punktekonto ging es nun in die 2.Turnierhälfte. Die Auslosung meinte es anscheinend gut mit uns. Der Setzlistenerste, die SG Bochum war, wie erwartet, ebenfalls eine Nummer zu groß für uns. Mit 0,5:3,5 wurde es die erwartete Niederlage. Widerum ein etwas schwächerer Gegner in Runde 6, mit den Stuttgarter SF, nährte die Hoffnung, vielleicht in der Schlussrunde keinen Turnierfavoriten zugelost zu bekommen und damit weiterhin Chancen auf eine gute Abschlussplatzierung zu haben. 3:1 lautete das Ergebnis gegen Stuttgart. Mindestens genauso erfreulich, der erste Sieg von Illia. Für die letzte Runde bekamen wir den SF Kornwestheim zugelost. Ein Duell zweier gleichwertiger Mannschaften sollte am Ende darüber entscheiden, wer sich im vorderen Mittelfeld platziert und wer vom hinteren Tabellenteil grüßt. Das Gespür eines erfahrenen Trainers ließ das Pendel zu unseren Gunsten ausschlagen. Richard rechtfertigte seine Aufstellung und legte den Grundstein für einen knappen 2,5:1,5 Erfolg, der letztendlich gleichbedeutend mit dem 9. Platz https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dvm-u16/ war. Bei noch positiverer Betrachtung der Tabelle kann man eigentlich von einem geteilten 5.-9. Platz sprechen. Damit ist es dann aber auch genug, denn für weiter vorn fehlte uns die sportliche Qualität. Deutscher Vereinsmeister wurde verdient der Reideburger SV 90 Halle vor der SG Bochum sowie dem Hamburger SK. Unsere Landsleute von der SG Leipzig erreichten knapp dahinter den undankbaren 4.Platz. Zu unserer erfolgreichen Mannschaft gehören Simon Burian, Illia Pivtorak, Nico Hörkner, Florian Elstner und Richard Melitzki. Die Einzelergebnisse sind unter https://www.deutsche-schachjugend.de/2019/dvm-u16/schachklub-koenig-plauen/ zu finden. Besonders bedanken möchte ich mich bei Katharina Elstner für die Betreuung während des Turniers und natürlich bei Holger Borchers, der mit seinem großen Erfahrungsschatz unserem Jugendteam viele nützliche Tipps mitgeben konnte. Mit der sehr guten Platzierung ist unbestätigten Meldungen zufolge, eine vorzeitige Trennung erst einmal vom Tisch, zumindest bis zum Jahreshöhepunkt Pardubice. 🙂