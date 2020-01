Talentesichtungsturnier in Wilkau

Traditionell beginnt das NEUE JAHR im Nachwuchs mit einem Sichtungsturnier der Altersklasse U 10 (2010/11 geb.). So war es auch dieses Jahr am 04. Januar in Wilkau. Jeweils acht Talente aus den jeweiligen Bezirken Chemnitz, Dresden und Leipzig begaben sich in den Ring. Gespielt wurden fünf Runden im Schnellschachmodus, mit aufschreiben!

Unser Verein steuerte drei Talente zur Bezirksdelegation bei und sie haben sich wacker gehalten: 1. Platz Maxim Melestean 4,5 Pkt. und Pepe Costa da Silva – 1,5 Pkt. + Maurice Kolbe -2 Pkt. kamen im breiten Mittelfeld ein. Über die guten Ergebnisse wird sich ihr junger Übungsleiter, Simon Burian, sicherlich sehr freuen. Nun dürfen wir auf eine gute Platzierung unseres jungen U 10 Team zur BMM am 25./26. Januar in Chemnitz hoffen ( hinzu kommen noch Antonius Akladius und AL Hassan Hrishat).