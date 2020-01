Sonnabend und Montag

Am Samstag, den 11.01. fand im Diesterweg Gymnasium der Tag der off. Tür statt. Zu diesem Anlass stellte sich wieder unsere GTA /AG vor und es gibt auf Grund dessen schon einige „Schach Anmeldungen“. Diese kommen natürlich aus den zahlreichen Schach AG, so zB. Timur Melestean, Kyrillus Akladius und Sarah AL Hrisat usw. .

Der zweite Streich folgt sogleich und dieser war am Montag, den 13.01., im Rathaus. Dort wurden 12 Nachwuchssportler als „Botschafter des Sports“ für unsere Stadt Plauen ausgezeichnet. Dies geschah im Rahmen einer sehr schönen Festveranstaltung . Wir konnten mit Florian Elstner, Simon Burian und auch Nico Hörkner etwas Gewichtiges beisteuern! In Plauen gibt es wohl 94 Vereine und diese kommen insgesamt auf 10 000 Mitglieder, umso erfreulicher unser „abschneiden“!