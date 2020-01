Oberligawochenende – zurück in die Spur

Am vergangen Wochenende begrüßten die Plauener Schachspieler der ersten beiden Mannschaften Gäste aus Hoyerswerda und Dresden, um in der Alten Feuerwache um Oberligapunkte zu kämpfen.

Ein Blick auf die Tabelle nach dem 5. Spieltag zeigte unser Team 1 immer noch verdächtig nahe an der Oberligareserve von unserer zweiten Mannschaft, was aber dummerweise nicht an den starken Ergebnissen der zweiten Mannschaft lag. Es sollten also Punkte her, am besten deren 4, um keinerlei Sorgen aufkommen zu lassen.

Das Samstagsduell gegen Dresden endete nach nervenaufreibenden 7 Stunden denkbar knapp mit einem hauchdünnen Sieg. Am Ende gewann Dimitrios am Spitzenbrett, während Matthias an Brett 7 die Partie noch zum Remis halten konnte.

Am Sonntag tat man sich gegen Hoyerswerda gefühlt leichter und sicherte sich mit einem 5½ : 2½ einen Platz im Tabellenmittelfeld und damit ausreichend Abstand zum Team II.

Samstag 17.01.2020

Br ELO SK König Plauen I 4½ : 3½ SG G-W Dresden ELO 1 2601 Dimitrios Mastrovasilis 1 : 0 Paul Zwahr 2271 2 2412 Jolanta Zawadzka 1 : 0 Daniel Siedentopf 2289 3 2277 Gunter Sandner 0 : 1 Sebastian Rudolf 2260 4 2249 Carlo Kunze 1 : 0 Dr. Michael Genkin 2252 5 2259 Sven Schaller 0 : 1 Dr. René Zimmermann 2238 6 2234 Roland Pfretzschner ½ : ½ Marcel Gehmlich 2152 7 2152 Matthias Hörr ½ : ½ Christoph Dahl 2059 8 2054 Niklas Linnert ½ : ½ Christopher Kunze 1497

Sonntag 18.01.2020

Br ELO FVS ASP Hoyerswerda 2½ : 5½ SK König Plauen I ELO 1 2297 Milan Orsag 0 : 1 Dimitrios Mastrovasilis 2601 2 2306 Ilya Spivak 0 : 1 Jolanta Zawadzka 2412 3 2188 Günther Jahnel 0 : 1 Gunter Sandner 2277 4 2211 Klaus-Dieter Kesik ½ : ½ Carlo Kunze 2249 5 2154 Dr. Robert Böhm ½ : ½ Sven Schaller 2259 6 1967 Alexander Grohmann ½ : ½ Roland Pfretzschner 2234 7 2043 Sibylle Heyme 0 : 1 Matthias Hörr 2152 8 2062 Mika Hassemeier 1 : 0 Niklas Linnert 2054

Für unser Team II geht es seit Saisonbeginn darum zu lernen und den einen oder anderen Einzelerfolg mitzunehmen. Erwartungsgemäß gerieten wir am Samstag gegen Hoyerswerda ordentlich unter die Räder.

Am darauffolgenden Sonntag lief es dagegen deutlich besser. Bei etwas mehr Mut bei den einen oder ein bisschen weniger Unvermögen bei den anderen hätte durchaus ein weiterer Mannschaftspunkt herausspringen können. So aber blieb es bei einer 3:5 Niederlage, die sich vom Ergebnis her durchaus sehen lassen kann.

Samstag 17.01.2020

Br ELO SK König Plauen II 1½ : 6½ FVS ASP Hoyerswerda ELO 1 2124 Simon Burian ½ : ½ Milan Orsag 2297 2 2164 Mathias Paul 0 : 1 Ilya Spivak 2306 3 2011 Christof Beyer 0 : 1 Günther Jahnel 2188 4 2030 Lion Pfeufer 0 : 1 Klaus-Dieter Kesik 2211 5 1907 Christian Hörr 0 : 1 Dr. Robert Böhm 2154 6 1901 Toni Merkel ½ : ½ Alexander Grohmann 1967 7 1851 Tobias Franz 0 : 1 Sibylle Heyme 2043 8 1865 Lucas Graf ½ : ½ Mika Hassemeier 2062

Sonntag 18.01.2020

Br ELO SG G-W Dresden 5 : 3 SK König Plauen II ELO 1 2271 Paul Zwahr ½ : ½ Simon Burian 2124 2 2289 Daniel Siedentopf 1 : 0 Mathias Paul 2164 3 2260 Sebastian Rudolf ½ : ½ Christof Beyer 2011 4 2252 Dr. Michael Genkin ½ : ½ Lion Pfeufer 2030 5 2238 Dr. René Zimmermann ½ : ½ Christian Hörr 1907 6 2152 Marcel Gehmlich ½ : ½ Toni Merkel 1901 7 2059 Christoph Dahl 1 : 0 Tobias Franz 1851 8 1497 Christopher Kunze ½ : ½ Lucas Graf 1865