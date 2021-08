5. Chessfestival Innsbruck Tag 1

Nach langer Zeit endlich mal wieder ein großes Schachturnier im Ausland. Diesmal nicht im Juli in Pardubice, sondern zur Abwechslung im August am Goldenen Dachl.

Mit dabei sind Daniel Zähringer, Matthias Hörr, Simon Burian, Christof Beyer, Erik Fischer und Gengchun „Mister“ Wong (USV TU Dresden).

Die Anreise verlief nach hektischem Start ganz solide, das Bier schmeckt und auch die Unterkunft kann diesmal nur gelobt werden.

CB: „Da hat die Gans den Fuchs geholt.“

Mister Wong (19): „Geil, dann hab ich ja noch den U18-Faktor.“

Schach gespielt wurde natürlich auch, wobei alle genannten Patzer im Unterhaus starten durften und in der ersten Runde zumindest nominell nur Außenseiterchancen hatten. Nichtdestotrotz gab es einige kleine Überraschungen. Mister Wong konnte seine Partie überraschend schnell

durch einen kleinen Trick im frühen Mittelspiel gewinnen. Erik baute sich mit Schwarz ganz solide auf, was auch sein Gegner noch vor der Zeitkotrolle akzeptierte und ins Remis einwilligte. Etwas länger musste Simon die Verteidigungsfähigkeit seiner Stellung nachweisen, was ihm schlussendlich jedoch ebenso einen halben Punkt einbrachte. Matthias, Christof und Daniel mussten gegen starke Gegnerschaft Niederlagen vermelden und wollen in der morgigen Doppelrunde wieder angreifen.