5. Chessfestival Innsbruck Tag 4

Während das Wetter vor allem am Vormittag sehr zu wünschen übrig ließ, wurde am Nachmittag auf den Brettern gute Laune verbreitet. In der fünften Runde kam es zur ersten vereinsinternen Ansetzung Zähringer gegen Beyer. Beiden Spielers schienen mit der Partie Kristoferitsch, Daniel vs Ragger, Markus vertraut zu sein, die Abweichung im 46. Zug durch Schwarz konnte am friedlichen Partieausgang wenig später nichts ändern.

Simon konnte mit den schwarzen Steinen einen weiteren sehenswerten Sieg einsammeln und selbst sein nominell stärkerer Gegner bedankte sich nach der Partie für die Lehrstunde. Ebenso eindrucksvoll spielte Mister Wong gegen FM Volker Seifert auf. Nach Auflösung aller taktischen Verwicklungen blieben Mister Wong zwei gesunde Mehrbauern im Turmendspiel, deren Verwertung keine Probleme bereitete.

Matthias erspielte sich mit viel Geduld eine gewonnene Stellung, bevor er eine Taktik übersah, welche seinem Gegner ein Dauerschach mit Turm und Springer sicherte. Weniger Kreativität legte Eriks Gegner an den Tag, aber die benötigte er auch nicht um seinen Eröffnungsvorteil ungefährdet in den vollen Punkt und somit die erste Niederlage für Erik in Innsbruck zu verwandeln.

Nach fünf Runden ergeben sich somit folgende Zwischenergebnisse:

16. Mister Wong 3,5/5 (Performance 2460)

49. Simon Burian 3/5 (2339)

88. Erik Fischer 2/5 (2126)

92. Christof Beyer 2/5 (2123)

94. Matthias Hörr 2/5 (2075)

99. Daniel Zähringer 2/5 (2082)

