5. Chessfestival Innsbruck Tag 6 und 7

Die siebte Runde brachte die dritte und glücklicherweise letzte vereinsinterne Ansetzung zwischen Daniel und Erik mit sich. Die Partie sorgte für viel Aufsehen und endete dennoch Remis.

Simons Partie endete ebenfalls relativ schnell mit der Punkteteilung, während Christof und Gengchung verloren.

Einzig Matthias konnte mit einem hübschen Sieg glänzen.

Die Vormittagsrunde am Freitag verlief durchwachsen. Während Christof mit den schwarzen Steinen in unter 20 Zügen seinen nominell stärkeren Gegner vom Brett fegte (oder einfach wegnahm, was hingestellt wurde), konnte auch Simon ein überraschend schnelles Remis gegen FM Volker Seifert einfahren. Daniels Partie endete ebenfalls in einem ausgeglichenen Endspiel mit der Punkteteilung.

Matthias spielte eine starke Partie und stand zwischenzeitlich auf Gewinn, bevor er die Nerven verlor. Erik stellte seine Partie ebenfalls kurz vor der Zeitkontrolle trotz ausreichend Bedenkzeit einzügig ein.

Vor der Abschlussrunde am Sonntag gibt es noch einen Ruhetag.