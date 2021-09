5. Chessfestival Innsbruck Abschlusstage

Der Samstag war unser „Rest day“, welcher sich leider relativ verregnet entwickelte. Dazu kamen die sich anbahnenden oder bereits verschleppten Erkältungen, welche die Reisegruppe einbremsten.

Die Abschlussrunde am nächsten Morgen wurde entsprechend eher wenig euphorisch herbeigesehnt. Daniel, Christof und Erik lenkten ihre Partien mehr oder weniger zielstrebig in ausgeglichene Endspiele. Mister Wong kam in schwere Bedrängnis, konnte seinen Gegner im Endspiel aber schlussendlich nochmal ins Wanken bringen, wodurch auch für ihn ein halber Punkt in der letzten Runde abfiel. Simon spielte seine Eröffnung etwas zu furchtlos, was sein Gegner mit einem kraftvollen und siegbringenden Qualitätsopfer bestrafte.

Demnach blieb es an Matthias hängen, den einzigen Sieg der Schlussrunde für unsere Gruppe zu erkämpfen. Er behielt diesmal in der Zeitnot vor dem 40. Zug die Nerven und konnte anschließend ganz in Ruhe den gegnerischen Monarchen stellen.

Mister Wong reiste bereits am Sonntagabend ab, während die Plauner noch einen Abend zum Ausklang des Abenteuers Innsbruck nutzen konnten, bevor es am Montag per Zug (oder auch Bus) zurück nach Plauen und Dresden ging.

Die Abschlussplatzierungen nach 9 Runden: