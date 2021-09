3. U 13 Cup in Greiz – 18.09.21

Zwei U 13 Cup hatten wir schon gespielt u. nun der 3.! Wer weiß wieviel noch kommen können! 1. U 13 Cup 19.09.20 in Plauen mit 38 Teilnehmer / 2. U 13 Cup, 24.07.21 in Plauen mit 29 Teilnehmer u. zum 3. U 13 Cup kamen ebenfalls 29 Kinder, vorbei sind die Zeiten mit 50, 60 o. gar über 90 Kinder! Dennoch wird sich das über die Jahre wieder etwas bessern. Folgende Vereine waren mit ihren Spielern in den sieben Gruppen vertreten: SKK, USG Chemn., SC Reichenbach, SC Klingenthal, VSC Plauen, SF Greiz, R. Zeulenroda. In der A- Gruppe entspann sich ein Duell zwischen unseren Spieler Kyrillus Akladius u. dem USG Spieler Tamino Hensel, welche jeweils mit 2 Pkt. keinen Sieger hatte und in der B- Gruppe setzte sich Tom Hai Dang/SKK durch.

A- Gruppe: K. Akladius/SKK u. T. Hensel/USG Chemn. / B- Gruppe: T. Hai Dang/SKK / C- Gruppe: B. Härtel/Reichenb. / D- Gruppe H. Bauch/SF Greiz / E- Gruppe: A. Akladius, H. Martin/SKK, u. Y, Schmidt/VSC alle punktgleich / F – Gruppe gewann Fr. Winkler/SKK, G- Gruppe: E. Jerzynia/Zeulenr.

Der nächste U 13 soll im Nov. o. Dez. dieses Jahr sein, wir sind auf der Suche nach einen passenden Termin.