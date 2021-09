Sachsenliga Runde 1 – Saisonauftakt

Am vergangenen Sonntag, dem 19.09.21, begann die neue Saison im Männerbereich. Natürlich hoffen alle Mannschaften nach der langgezogenen Saison 2019/20/21, dass sich wieder etwas Normalität einstellt und der Auftakt erfüllte damit sicherlich die Erwartungen vieler Schachfreunde. Die zweite Mannschaft kehrt nach ihrem Abenteuer in der Oberliga wieder in die höchste sächsische Liga zurück. Wie wir vor zwei Jahren feststellten, kann in der Sachsenliga jeder gegen jeden gewinnen, alle Mannschaften sind unglaublich dicht beieinander.

Unser Auftaktgegner war die USG Chemnitz, deren Mannschaft sich verglichen mit unserem letzten Aufeinandertreffen, verstärkt und verjüngt hatte. Mit Jakob Matthäi und Leon-Chris Ehrig waren die beiden jüngsten Spieler auf Seiten der Chemnitzer am Spitzen- und am Schlussbrett.

Die Partien liefen relativ gemütlich an, es zeigten sich nach der Eröffnungsphase nur an einzelnen Brettern leichte Tendenzen, während der Wettkampf insgesamt ausgeglichen wirkte. Christian Hörr und Mathias Paul gaben ihre Partien im frühen Mittelspiel Remis, während Niklas Linnert einen Sieg verzeichnen konnte. Ebenso souverän konnten Daniel Zähringer und Simon Burian ihre Partien gewinnen. Bei Toni Merkel und Erik Fischer lief es hingegen weniger gut, die Partien führten jeweils relativ geradlinig zu Siegen der Chemnitzer. Nun also 4 : 3 und nur am Spitzenbrett wird noch gespielt. Hier konnte Matthias Hörr seinen Gegner Jakob Matthäi in einem vorteilhaften Endspiel bearbeiten und schlussendlich noch einen Sieg zum Endstand von 5 : 3 beitragen.

Die zweite Runde findet am 10. Oktober statt und die Zweite spielt auswärts gegen TuS Coswig.