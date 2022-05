SEM der AK U 12/10/8 in Sebnitz

Erik Fischer hat die Betreuung der höheren Altersklassen übernommen und die Ausgangslage für die nachfolgenden jünger Altersklassen sehr gut beschrieben. Schachlich betreut wurden diese durch Daniel Zähringer, Simon Burian u. drei Müttern: Anja Winkler, Steffi Schneider sowie Jaqueline Ploss, DANKE an ALLE! Nach 2 Jahren Corona war es nicht einfach die Chancen präzise einzuschätzen. Erfahrung sammeln ja, bei Maxim, Helene u. Frida sollte es Chancen nach „oben“ geben. In der Endabrechnung nach sieben Runden fehlte ihnen dann doch der berühmte halbe Punkt. U 12m Maxim Melestean 4 Pkt./6.Platz – U 12w Helene Martin 3,5 Pkt./4. Pl.Platz u. nun die ganz jungen Mädchen der U8 = Iman Ploss 5Pkt./ 2.Platz! Jovana Milojevic 3,5 Pkt./7.Pl. – Johanna Schneider 3 Pkt./10.Pl. u. Anni Winkler 2 Pkt./13.Platz.

Die ganz jungen Mädchen, teilweise kurz zuvor noch Mitglied geworden, hielten sich wacker und das lässt für ein starkes Team in der Zukunft hoffen! Aber auch die U 12 w mit Helene, Aliya, Frida u. Hamy bilden eine starke Mannschaft. Hier zeigt sich aber auch, durch Corona fehlen uns die Jungs der Jahrgänge 2012/13/14/15. Am kommenden Samstag, 30.April findet in der KMS das Vogtl.- Grundschulturnier statt u. hier hoffen wir eventuell fündig zu werden.