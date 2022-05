Auszeichnung der Karl – Marx GS Plauen

Die GS Karl-Marx bekam kurz vor Ostern die Auszeichnung „Schachschule Deutschland“ überreicht. Damit ist sie die vierte Schule in Sachsen, welche diesen Titel trägt. Durch Corona wurde die Überreichung von 2020 ständig verschoben und nun war es endlich soweit. Eigentlich beginnt unsere Schachpräsenz im Schulbetrieb (GTA) erst jetzt wieder und so starten wir fast bei Null. Die Vogtl.-Grundschulmeisterschaft am 30.04.22 soll dem Schach neuen Schwung verleihen, so der Plan! Die Auszeichnung wurde durch Herr Nagel/ Schulschachstiftung u. Jan Rodewald/ Sportreferent Landratsamt übergeben. Das es überhaupt zu der Auszeichnung kam, liegt natürlich vorallem an der engagierten + aufgeschlossenen Schulleiterin Frau Undine Schneider, Lehrern wie Frau Neumeister u. Frau Renner sowie der Hortleitung, Danke! Übrigens, in der Karl Marx GS haben wie schon seit 1975 eine Schach AG und das sollte auch in Zukunft so bleiben.