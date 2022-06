12. Vogtländische Grundschulmeisterschaft

Nachdem die für das Vogtland so wichtige Meisterschaft 2020+ 21 ausgefallen war, sollte es dieses Jahr endlich wieder klappen. Im Vorfeld gab es bange Fragen, ob denn nach so langer Pause sich wieder jemand anmeldet u. siehe da – es gab 90 Anmeldungen! 84 Schüler der 1.- 4. Klasse nahmen dann endlich den Wettkampf auf. Insgesamt schickten 14 Schulen ihre interessierten Kinder nach Plauen. Das größte Kontingent stellte die Karl -Marx GS = 31 Kinder, danach folgten die Astrid Lindgren GS Plauen= 10 Tln. , genauso viel kamen aus Markneukirchen, knapp dahinter Reichenbach und Neumark. Die Mannschaftswertung gewann auch die KMS ganz klar (die vier jeweils BESTEN Kinder einer Schule kamen in die Wertung) vor GS Neumark und Dittes Reichenbach. Natürlich standen die Einzelturniere in den jeweiligen Klassenstufen im Mittelpunkt der Betrachtung. 4. KLASSE: 23 Teiln. insgesamt und hier siegte Frida Winkler/ GS Am Wartberg und Vanessa Bui/ Karl-Marx GS und Niklas Kaftan/ E. Ohser GS. 3. KLASSE : 26 Tln. 1.Platz Buy Havy Wiekowicz/ KMS, 2. Pl. Finn Hayn, 2. KLASSE: 18 Teiln., hier waren schon einige Schüler von uns zur Bez. Meisterschaft + SEM u. so konnte Theo Winkler/KMS mit 7 Siegen gewinnen. Dahinter Iman Ploss, Jovana Milojevic, Johanna Schneider, alle KMS, Tamarah Al Hrisath/ Kuntzehöhe GS. Mit besonderen Spannung wurde das Turnier der 1.Klassenstufe betrachtet, denn hier kommt der erste Jahrgang der nicht schulisch von Corona betroffen ist. 1.KLASSE: immerhin 17 Teiln. (10 von der KMS) u. hier konnten wir ein großes Plus verbuchen. 1.Platz Felix Tunger, 2. Pl. Anni Winkler, Tristan Steppat, alle KMS. In der KIGA Wertung gewann Alfred Neumeister u. Theodora Akladius! Es war wieder ein gelungenes Turnier und dem Dank gehört dem VSC/ SKK/ Reichebach/ KMS u. allen helfenden Eltern, Schulleitung, Lehrer, Hort der KMS! Damit ist ein respektabler Anfang gemacht, um wieder einen Neuanfang bei den Kleinsten zu forcieren. Diese Aufschwung könnte sich zu den VOGTLANDSPIELEN, am 18./19.Juni in der KMS bestätigen !? Für die ukrainischen Kinder kam das Turnier zu früh u. vielleicht sehen wir zu den Vogtlandspielen welche.