Schachturnier der 1. Klassenstufe/ Karl-Marx GS

Möglich wurde das Turnier durch die engagierte Schulleitung, Hort, der jeweiligen Klassenlehrer. Während in der 3. u. 4.Klasse nur wenige Kinder Schach spielen (bedingt durch Corona) sind es in der 2.Klasse schon deutlich mehr, vorallem jüngere Geschwister von größeren schachspielenden Geschwister. So richtig fängt es jetzt wieder in der 1.Klasse an und sehr breit angelegt. Insgesamt sind es vier erste Klassen und es kamen 26 Kinder zum Turnier, dh. 1a+ 1b spielten am Dienstag u. 1c+ 1b. am Donnerstag, die Organisation oblag Nico Hörkner. Vielleicht finden wir noch einen Tag, um mit den jeweils acht Besten ein Turnier zu organisieren.

Sieger am Dienstag war bei den Jungen: 1.Pl. Tristan Steppat, 2.Pl. Tim Luderer, 3.Pl. Sami Fröbel u. knapp dahinter Yannik Emmrich, Jonas Möller / 1.Pl. weiblich Catalina Tita, 2.Pl. Hannah Postier, 3.Platz Talya Abdolmajed

Donnerstag: 1.Platz Felix Tunger, 2.Pl. Tamino Lenk, 3.Pl. Isaias Cabrera u. es folgten Mohamed Gamudi u. Milas Pilz/ 1.Pl. w Melissa Bui, 2. Pl. Katja Hirsch, 3.Pl. Isabella Tulka. Viele spielen schon ganz respektabel Schach u. vor allem auf diese Ergebnisse der 1.Klasse können wir gut aufbauen. Sonst beginnt GTA erst in der Klassenstufe zwei. Somit sollten wir im Herbst einen großen Vorlauf haben und dies für einen NEUSTART nach Corona nutzen. Die Schüler sind alle U 8= 2014/15 geboren! Am 18.Juni finden die Vogtlandspiele in der KMS statt u. dort werden viele dieser Kinder starten !