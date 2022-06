DEM in Willingen/Sauerland

Einige Kinder sind zur Sachsenmeisterschaft knapp an einer direkten Teilnahme an der DEM vorbeigeschrammt, so Frida und Anni Winkler, Iman Ploss und Timur Melestean. Bei der U8 u. U10 gibt es noch ein Teilnehmerfeld unterteilt in Kategorien und so erhielt Frida u. Anni noch eine Einladung. Für die anderen hat es nicht mehr gelangt, denn nach oben werden die verfügbaren Plätze rarer. Frida hat in ihrer Kategorie den 3.Platz belegt u. auch Anni erzielte den gleichen Rang in der KIKA Gruppe. Es war eine füllendes Programm, d.h. Partien spielen, Training mit Meistern, Simultan usw.! Dank auch an Anja Winkler, die das Unternehmen organisierte. Schachlich betreut wurden die Kinder dort von Cliff Wichmann.